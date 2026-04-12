Каким увидели воскресшего Господа Его ученики

Источник: АиФ Воронеж

Православные верующие во всём мире сегодня отмечают главный христианский праздник — Пасху, Светлое Христово Воскресение. Ему предшествовала Страстная седмица, наполненная страданиями Господа во время Его последних земных дней. И вот, день Пасхи демонстрирует власть Бога над смертью и Его желание подарить вечную жизнь всем верующим. О дне Воскресения Спасителя — в нашем материале.

Подлинная свобода — это быть с Богом.

В ночь на воскресенье в храмах совершаются праздничные богослужения, на которых торжествуют победу Иисуса Христа над смертью.

«Подлинная свобода — это избрать жизнь и отвергнуть смерть, быть с Богом. И это действительно непросто, потому что мир противится, враг сопротивляется, и мир проповедует свободу произвола, но настоящая свобода — это избрать сторону Бога. И Господь даёт нам эту власть попирать, змею-скорпию, всякий грех, всякое зло, потому что единственное зло, которое есть в этом мире — это грех, отторжение от Бога. Всё остальное только укрепляет нас в нашей вере», — поясняет митрополит Воронежский и Лискинский, глава Воронежской митрополии Леонтий.

Сошествие Ангела Господня с небес.

День Воскресения Христова описан в Евангелии от Матфея. Оно повествует, что на рассвете, на следующий день после субботы, к гробнице Иисуса Христа пришли две женщины — Мария Магдалина и другая Мария. Они собирались по традиции помазать тело Спасителя специальными погребальными благовониями — миром.

Евангелие от Матфея повествует о том, что в мгновение «сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег» (Мф. 28:2−3).

Стражники, которые стерегли вход в пещеру с Телом Иисуса Христа, устрашившись его, стали как мёртвые.

Ангел же обратился к женщинам и сказал: «не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я сказал вам» (Мф. 28:5−7).

Явление Иисуса Христа ученикам.

Марии тотчас со страхом и великой радостью побежали сообщить ученикам эту весть. И, когда женщины были в пути, то встретили Иисуса Христа и Он сказал: радуйтесь! (Мф. 28:9). И они, ухватились за ноги Спасителя и поклонились Ему. Тогда Иисус Христос воскликнул: «не бойтесь; пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня» (Мф. 28:10).

Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о том, что видели. И те, собравшись со старейшинами и сделав совещание, дали воинам денег и попросили их сказать о том, что ученики Иисуса Христа пришли ночью к Его гробнице и украли тело Учителя, пока те спали. Стражники сделали так, как им сказали.

Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им явиться Господь. Увидев Учителя, апостолы поклонились Ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус Христос сказал им: «дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» (Мф. 28:16−20).

«И сегодня изливается на нас свет солнца правды Христа. Это духовное солнце и мы, верующие, ходим во свете ясно, видим мир, который нас окружает, своё сердце. Ведь верующий — это тот, который утверждается невидимым то, что неочевидно для нас с вами ясно очами веры, что мир сотворен Богом из любви. И тот, кто следует своей совести, идёт за Христом, тот побеждает, тот будет иметь жизнь вечную. Сегодня утверждается наша вера, сегодня мы окрыляемся надеждой, и мы погружаемся в океан любви. И, если мы со Христом, то мы непременно побеждаем и очами веры мы созерцаем эту победу игу, говорим: “Воскресение Христова видевше”», — поясняет митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.