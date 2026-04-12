Каким увидели воскресшего Господа Его ученики

«И сегодня изливается на нас свет солнца правды Христа. Это духовное солнце и мы, верующие, ходим во свете ясно, видим мир, который нас окружает, своё сердце. Ведь верующий — это тот, который утверждается невидимым то, что неочевидно для нас с вами ясно очами веры, что мир сотворен Богом из любви. И тот, кто следует своей совести, идёт за Христом, тот побеждает, тот будет иметь жизнь вечную. Сегодня утверждается наша вера, сегодня мы окрыляемся надеждой, и мы погружаемся в океан любви. И, если мы со Христом, то мы непременно побеждаем и очами веры мы созерцаем эту победу игу, говорим: “Воскресение Христова видевше”», — поясняет митрополит Воронежский и Лискинский Леонтий.