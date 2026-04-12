День космонавтики отмечается в России 12 апреля — в этот день ровно 65 лет назад, в 1961 году, Юрий Гагарин первым в мире полетел в космос. По национальному проекту «Развитие космической деятельности» до 2036 года планируется запустить более 1,1 тыс. спутников связи и дистанционного зондирования Земли, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
В 1961 году корабль с Юрием Гагариным стартовал с расположенного в степях Казахстана космодрома Байконур. В XXI веке у России появился новый космодром — Восточный. Его построили в Амурской области. Такой масштабный объект нуждается в высококвалифицированных кадрах, поэтому уже много лет вузы, колледжи и техникумы Дальнего Востока тесно сотрудничают с Восточным.
В частности, заключены договоры с двумя вузами из Благовещенска — Амурским государственным университетом (АмГУ) и Дальневосточным государственным аграрным университетом (ДальГАУ). АмГУ — один из главных образовательных центров по подготовке кадров для ракетно-космической отрасли не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. В местном Институте компьютерных и инженерных наук готовят специалистов по двум направлениям — «Ракетные комплексы и космонавтика», а также «Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы». Сейчас на Восточном работают более 150 выпускников АмГУ.
В 2026 году космодром Восточный также заключил договор о целевом обучении с Тихоокеанским государственным университетом. Выпускник этого вуза инженер-программист Петр Дубров стал космонавтом и в 2021 году на борту МКС снялся вместе с Юлией Пересильд в фильме Клима Шипенко «Вызов». Работают с Восточным и пять техникумов и колледжей Амурской области. Студенты из этих учебных заведений проходят практику на объектах космодрома и приезжают туда на научно-познавательные экскурсии.
Отметим, что для работников космодрома также созданы комфортные условия работы. В частности, ежегодно предоставляется 36-дневный оплачиваемый отпуск, иногородним специалистам выделяют служебное жилье — места в общежитиях и квартиры в микрорайоне «Звездный» города Циолковского. За медицинской помощью сотрудники космодрома могут обратиться в современный центр Федерального медико-биологического агентства. Кроме того, на территории Дальневосточного федерального округа действует программа льготной ипотеки под 2% годовых на жилье, расположенное на территории региона.
Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. Указ о ее ежегодном проведении Президент России Владимир Путин подписал 29 декабря. Организатор Недели космоса — Государственная корпорация «Роскосмос».
Нацпроект «Развитие многоспутниковой орбитальной группировки» призван повысить доступность услуг связи широкому кругу потребителей, а также обеспечить переход на качественно новый уровень пилотируемой космонавтики и фундаментальных исследований. По нацпроекту планируется в несколько раз нарастить состав орбитальной группировки космических аппаратов, создать перспективные средства выведения на орбиту, перейти на многоразовые ракетоносители и более экологически чистое топливо. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.