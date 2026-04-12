День космонавтики отмечается в России 12 апреля

В частности, заключены договоры с двумя вузами из Благовещенска — Амурским государственным университетом (АмГУ) и Дальневосточным государственным аграрным университетом (ДальГАУ). АмГУ — один из главных образовательных центров по подготовке кадров для ракетно-космической отрасли не только на Дальнем Востоке, но и во всей России. В местном Институте компьютерных и инженерных наук готовят специалистов по двум направлениям — «Ракетные комплексы и космонавтика», а также «Пилотируемые и автоматические космические аппараты и системы». Сейчас на Восточном работают более 150 выпускников АмГУ.