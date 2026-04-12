Благодатный огонь из храма Гроба Господня привезли в Екатеринбург

Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Екатеринбург. Специальный авиарейс, организованный Фондом святой Екатерины и группой компаний «Сима-Ленд», доставил святыню в аэропорт Кольцово.

Миссию встречали десятки священнослужителей и православных верующих со всего Урала. Благодатный огонь они приняли из рук протоиерея Максима Меняйло, директора фонда Александра Андреева и президента Академии спорта РМК Ивана Штыркова для дальнейшего распределения по приходам региона.

В ночь в Свято-Троицком кафедральном соборе прошло праздничное богослужение. Сегодня в 16:00 состоится крестный ход с участием тысяч верующих. Участники перенесут Благодатный огонь от кафедрального собора до Храма-на-Крови.