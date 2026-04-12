Сколько можно хранить яйца на Пасху: россиянам дали конкретный ответ

Сваренные на Пасху яйца можно хранить не больше семи дней. Об этом заявила врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова в беседе с ТАСС.
По ее словам, сроки хранения зависят от условий и целостности скорлупы. В домашних условиях допускается более длительное хранение, чем в общепите. Однако риски все равно остаются.
«Согласно санитарным требованиям для организаций общественного питания, срок хранения вареных яиц в холодильнике не должен превышать 36 часов. В быту яйца, сваренные вкрутую, при условии неповрежденной скорлупы могут храниться не более семи дней. Однако важно помнить: чем раньше вы их съедите, тем ниже риск пищевого отравления», — сказала Подчиненова.
Она добавила, что умеренное употребление пасхальных продуктов не навредит здоровью при активном образе жизни. Выбор кулича, по ее словам, зависит от индивидуальных особенностей питания и состояния организма.
Тем временем россиянам рассказали, как увеличить шансы на победу в «битве яиц» на Пасху. Священник Владислав Береговой отметил, что лучше бить яйцо острым концом. Кроме того, важно крепко удерживать его в руке. Так, чтобы на скорлупе создавалось напряжение.