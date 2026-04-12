В РФ провели уникальные эксперименты с потоками плазмы, почти как в космосе

В экспериментах на лазерных установках, в частности, на установке КИ-1, которые проводит исследовательская группа из Новосибирска с коллегами, моделируются, (конечно, в уменьшенном масштабе) космические джеты. Лазер воздействует на мишень, из которой вылетает поток частиц с большими скоростями. По тому, как они взаимодействуют друг с другом и с окружающей средой, можно, используя соотношения подобия, пытаться исследовать и то, что происходит в космосе в гораздо больших масштабах, рассказал ТАСС руководитель отдела наблюдательной и теоретической астрономии и радиоинтерферометрии Института космических исследований РАН Сергей Моисеенко.