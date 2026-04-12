В Казанском соборе состоялось главное Пасхальное богослужение Петербурга

В ночь с 11 на 12 апреля в Казанском соборе прошло главное в городе богослужение — пасхальная полунощница. Служба началась в 23:15 и закончилась практически в двенадцать часов ночи. Корреспондент «МК в Питере» Наталья Ефимова отправилась в собор, чтобы посмотреть, как петербуржцы встречают светлый праздник Пасхи.

Перед началом службы в Казанском соборе прочитали проповедь. Петербуржцы начали понемногу собираться с 22 часов. С Пасхой прихожан поздравили Протоиерей Александр Пашков, председатель приходского совета Казанского кафедрального собора, благочинный Кировского округа, а также Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Ночью в Петербург прибыл благодатный огонь из Иерусалима — ожидается, что сосем скоро его доставят в Казанский собор. После этого он отправится в множество других храмов Петербурга и Ленинградской области.

Ближе к часу ночи священнослужители и верующие прошли крестным ходом вокруг храма.