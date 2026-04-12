В Казанском соборе состоялось главное Пасхальное богослужение Петербурга

Перед началом службы в Казанском соборе прочитали проповедь. Петербуржцы начали понемногу собираться с 22 часов. С Пасхой прихожан поздравили Протоиерей Александр Пашков, председатель приходского совета Казанского кафедрального собора, благочинный Кировского округа, а также Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Ночью в Петербург прибыл благодатный огонь из Иерусалима — ожидается, что сосем скоро его доставят в Казанский собор. После этого он отправится в множество других храмов Петербурга и Ленинградской области.
Ближе к часу ночи священнослужители и верующие прошли крестным ходом вокруг храма.