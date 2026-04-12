Покорение неба в штатном режиме: люди и технологии в космосе

Хотел бы обратить внимание, что эта профессия — производная от других профессий. Нет такого вуза, где учат на космонавта. Надо, прежде всего, стать инженером. То, о чем говорит Президент, — у нас нехватка квалифицированных инженерных кадров. Заканчивать вуз, а после этого смотреть, в какую отрасль идти работать. Пилоты — это далеко не все, кто требуется. Огромное количество интересных задач решает беспилотная космонавтика, низкоорбитальная группировка активно развивается. Задач очень много. Роль человека как оператора машины очень важна, но она далеко не единственная.