В Боготольском округе пожар унес жизни женщины и ребенка

Пожар произошел в частном жилом доме села Красный Завод вчера вечером, 11 апреля. О случившемся оперативным службам сообщили соседи. Внутри дома были обнаружены тела 29-летней женщины и её трехлетнего сына. Они получили отравление продуктами горения, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю. По факту гибели в пожаре женщины и ребёнка возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По версии следствия, очаг возгорания находился в кухне дома, в районе печи. Предположительно, причиной пожара стало либо неосторожное обращение с огнем при курении, либо нарушение правил эксплуатации печи. Следователи выясняют обстоятельства трагедии, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точных причин смерти и возгорания.