Мэр и губернатор поздравили красноярцев с Пасхой

Мэр Сергей Верещагин и губернатор Михаил Котюков поздравили жителей Красноярска и края с праздником Светлой Пасхи.
Глава города пожелал красноярцам тепла, счастья, мира и любви, отметив, что праздник должен принести в дома горожан свет и радость.
«Поздравляю с праздником Светлой Пасхи! Пусть это воскресенье принесет в ваши дома тепло, счастье, мир и любовь. Христос Воскресе!» — написал Сергей Верещагин в своем телеграм-канале.
Губернатор в своем поздравлении подчеркнул значение веры и напомнил о важных для каждого ценностях.
«Дорогие друзья, поздравляю вас со Светлой Пасхой! Пусть вера и любовь всегда согревают ваши сердца и напоминают о простых, но важных для каждого ценностях. Христос Воскресе!» — высказался Михаил Котюков в соцсетях.
Напомним, что Пасха — это один из главных христианских праздников. Он установлен в честь Воскресения Иисуса Христа из мертвых на третий день после распятия. Это событие считается центральным в библейской истории и основой всего христианского учения. Верующие говорят, что, воскреснув, Христос не только сам преодолел смерть, но и открыл путь ко спасению каждому верующему. Это дает верующим надежду на бессмертие и вечную жизнь с Богом.
Само название имеет древнееврейские корни и происходит от слова «Песах». Это иудейский весенний праздник в память об освобождении евреев из рабства и их исходе из Египта.
