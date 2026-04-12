Мэр и губернатор поздравили красноярцев с Пасхой

Напомним, что Пасха — это один из главных христианских праздников. Он установлен в честь Воскресения Иисуса Христа из мертвых на третий день после распятия. Это событие считается центральным в библейской истории и основой всего христианского учения. Верующие говорят, что, воскреснув, Христос не только сам преодолел смерть, но и открыл путь ко спасению каждому верующему. Это дает верующим надежду на бессмертие и вечную жизнь с Богом.