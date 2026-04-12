Священник рассказал, является ли святыней скорлупа от пасхальных яиц

Скорлупу от пасхальных яиц, а также крошки от кулича можно выбрасывать, освящение не делает из них самостоятельную святыню. Об этом РИА Новости заявил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
«Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню», — сказал священник.
По его словам, в таком случае освещение предполагает лишь разрешение на вкушение данных продуктов. Сами они не становятся святыней уровня святой воды, просфоры или артоса.
