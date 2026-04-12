Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Венгрии

В Венгрии в воскресенье, 12 апреля, в 06:00 по местному времени открылись избирательные участки на парламентских выборах.

В Венгрии в воскресенье, 12 апреля, в 06:00 по местному времени открылись избирательные участки на парламентских выборах.

Жителям страны предстоит избрать 199 депутатов. Проголосовать могут более восьми миллионов граждан внутри страны, а также за ее пределами. Для прохода в парламент нужно набрать пять процентов голосов по партийному списку, передает РИА Новости.

8 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал возмутительными угрозы украинского лидера Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в преддверии парламентских выборов. 5 марта глава киевского режима в ответ на блокировку Будапештом транша ЕС для ВСУ заявил, что может дать адрес премьера украинским военным, чтобы те с ним «поговорили на своем языке».

10 апреля бывший премьер-министр страны Николай Азаров заявил, что Владимир Зеленский скандалом в Венгрии навредил образу Украины. Он также добавил, что Украиной сейчас «управляют дураки».

24 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал, что украинские специальные службы прослушивали телефон главы МИД страны Петера Сийярто, получив его номер от местного журналиста.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
