Министр просвещения поздравил россиян с Днем космонавтики

Кравцов поздравил россиян с Днем космонавтики.

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов поздравил россиян с Днем космонавтики.

В воскресенье в России отмечается День космонавтики.

«Особые слова благодарности в этот день — ученым, инженерам, исследователям, конструкторам и всем специалистам, чей гений и неоценимый вклад в развитие космической отрасли сохраняют и приумножают лидерство России в покорении космоса», — сказал Кравцов, слова которого приводят в пресс-службе ведомства.

Министр отметил, что подвиг Юрия Гагарина не просто изменил мир, а раздвинул границы возможного, став вдохновляющим примером для будущих поколений, пробудил интерес многих детей к науке, дал мощный импульс развитию образования.

«Искренняя признательность учителям и наставникам. Благодаря вам миллионы мальчишек и девчонок не только получают качественные знания по естественным наукам — многие из них решают связать свою жизнь с космонавтикой», — приводит пресс-служба Минпросвещения слова Кравцова.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил ежегодно с 6 по 12 апреля проводить в стране Неделю космоса.