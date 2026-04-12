Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц и крошками от кулича

Скорлупу от пасхальных яиц и крошки от кулича можно выбрасывать. Об этом заявил руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой.
— Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню. В данном случае освещение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов, — подчеркнул Береговой в беседе с РИА Новости.
11 апреля частица Благодатного огня была доставлена в Москву из Иерусалима делегацией Фонда Андрея Первозванного. Самолет с огнем прибыл в аэропорт Внуково. Борт находился в полете примерно 4,5 часа.
В тот же день около столичных храмов образовались огромные очереди. Православные верующие пришли к церквям накануне праздника светлой Пасхи, чтобы освятить куличи и яйца.
На станции метро «Трубная» московские специалисты ранее разместили 140 тематических элементов украшений, приуроченных к празднованию Пасхи. Увидеть их можно до 13 апреля включительно.