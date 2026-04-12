Священник рассказал, что делать со скорлупой от пасхальных яиц и крошками от кулича

— Крошки от кулича и скорлупа от яиц не являются святыней, вы можете спокойно потом это выкидывать в мусор. Освящение яиц не соделывает из них святыню. В данном случае освещение предполагает лишь разрешение на вкушение этих продуктов, — подчеркнул Береговой в беседе с РИА Новости.