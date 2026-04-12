Медузы могут разорить судовладельцев, добывающих хамсу в Азовском море

Нашествие медуз угрожает экономике промысла хамсы в Азовском море.

Источник: Комсомольская правда

Ученые предупредили о риске разорения для судовладельцев, добывающих хамсу в Азовском море. Такие выводы содержатся в монографии «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря: развитие в условиях изменения климата и трансформации экосистемы», выпущенной Азово-Черноморским филиалом «ВНИРО».

Согласно данным исследования, нашествие медуз и гребневиков уже лишило экономической целесообразности осенний траловый лов хамсы в азовско-керченском районе. Орудия промысла забиваются студенистыми организмами настолько плотно, что перестают выполнять функцию отлова рыбы.

Отмечается, что массовое сезонное развитие желетелых хищников не только мешает работе флота, но и подрывает саму кормовую базу водоема. Из-за активного потребления зоопланктона личинки хамсы в период перехода на внешнее питание сталкиваются с острейшим дефицитом пищи, что ставит под угрозу воспроизводство будущих поколений главного промыслового объекта Азовского моря.

Естественные колебания численности хамсы, усугубленные экспансией медуз, напрямую отражаются на экономике добывающих предприятий и нередко становятся разорительными для владельцев судов.

