Медузы могут разорить судовладельцев, добывающих хамсу в Азовском море

Ученые предупредили о риске разорения для судовладельцев, добывающих хамсу в Азовском море. Такие выводы содержатся в монографии «Рыбохозяйственный потенциал Азовского моря: развитие в условиях изменения климата и трансформации экосистемы», выпущенной Азово-Черноморским филиалом «ВНИРО».
Согласно данным исследования, нашествие медуз и гребневиков уже лишило экономической целесообразности осенний траловый лов хамсы в азовско-керченском районе. Орудия промысла забиваются студенистыми организмами настолько плотно, что перестают выполнять функцию отлова рыбы.
Отмечается, что массовое сезонное развитие желетелых хищников не только мешает работе флота, но и подрывает саму кормовую базу водоема. Из-за активного потребления зоопланктона личинки хамсы в период перехода на внешнее питание сталкиваются с острейшим дефицитом пищи, что ставит под угрозу воспроизводство будущих поколений главного промыслового объекта Азовского моря.
Естественные колебания численности хамсы, усугубленные экспансией медуз, напрямую отражаются на экономике добывающих предприятий и нередко становятся разорительными для владельцев судов.
