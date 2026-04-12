Диетолог назвала максимальный срок хранения пасхальных яиц

Сваренные вкрутую яйца с неповреждённой скорлупой могут храниться в домашнем холодильнике не более семи дней. Об этом ТАСС рассказала врач-эндокринолог и диетолог, заместитель директора по научной работе Института медицины и медицинских технологий НГУ Дарья Подчиненова.
Для организаций общественного питания санитарные требования ещё строже: там срок хранения варёных яиц в холодильнике не должен превышать 36 часов. В быту при целой скорлупе допускается более длительное хранение — до недели. Однако эксперт подчеркнула, что безопаснее употреблять яйца в первые дни после варки.
Что касается пасхальных угощений, то, по словам Подчиненовой, при активном образе жизни они не нанесут вреда здоровью. Выбор кулича зависит от вкусовых предпочтений, особенностей рациона и наличия хронических заболеваний. Важно соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.
Пасха — главный православный праздник в честь Воскресения Христова. В 2026 году она отмечается 12 апреля.
