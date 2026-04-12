На СВО погиб Сергей Еремин из Волгоградской области

В ходе специальной военной операции и погиб житель Волгоградской области Сергей Еремин, известный под позывным «Ерема». Он с честью и мужеством защищал Родину, выполнив свой воинский долг до конца, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на соцсети. Некролог о Сергее Еремине появился в сообществе «Жесть. Камышин», где жители выражают свои соболезнования и скорбь по поводу невосполнимой утраты.
Прощание с отважным бойцом назначено на 13 апреля. В 12:00 начнется отпевание в центральной Никольской церкви. Похоронят героя на новом кладбище. После церемонии прощания поминальная трапеза будет организована в кафе «Алла», расположенном в 5-м микрорайоне. Семья и друзья смогут собраться, чтобы почтить память Сергея и вспомнить его добрые дела.