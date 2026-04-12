Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днём космонавтики

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с Днём космонавтики. Текст распространила пресс-служба областного правительства.
"Дорогие нижегородцы! Поздравляю вас с Днём космонавтики!
65 лет назад в этот день состоялся первый полет человека в космос, который навсегда изменил мировую историю. Наш соотечественник Юрий Гагарин на корабле «Восток» совершил полный оборот вокруг Земли, положив начало эре глобального освоения космоса.
Для Советского Союза полёт Гагарина стал не просто технологическим достижением. Он доказал: наша наука, инженерная мысль и воля способны решать задачи, которые неподвластны другим мировым державам.
Нижегородской области есть чем гордиться: горьковчане участвовали в строительстве легендарного космодрома «Байконур» и его эксплуатации. А сам Горький стал вторым городом в Советском Союзе после Москвы, где в 1948 году открылся планетарий — центр притяжения для всех, кого с детства манили звезды и светила. И в наши дни нижегородский планетарий им. Гречко остаётся одним из самых передовых центров просвещения в области космоса.
И, конечно, весомый вклад в развитие космической отрасли внесли нижегородские учёные и инженеры. Они разрабатывают комплектующие для скафандров и ракет, исследуют космические явления.
Знаменитое гагаринское «Поехали» и сегодня для всего прогрессивного человечества остается символом смелости, безграничных возможностей, готовности к новым открытиям. С праздником!" — сказано в поздравлении.