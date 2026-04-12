Глеб Никитин поздравил жителей Нижегородской области с Днём космонавтики

Нижегородской области есть чем гордиться: горьковчане участвовали в строительстве легендарного космодрома «Байконур» и его эксплуатации. А сам Горький стал вторым городом в Советском Союзе после Москвы, где в 1948 году открылся планетарий — центр притяжения для всех, кого с детства манили звезды и светила. И в наши дни нижегородский планетарий им. Гречко остаётся одним из самых передовых центров просвещения в области космоса.