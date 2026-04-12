В Красноярске прошло Пасхальное богослужение: фотографии с главного христианского праздника

В ночь с 11 на 12 апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, митрополит Красноярский и Ачинский Никита совершил Пасхальное богослужение в храме Рождества Христова в Красноярске. Торжества включали полунощницу, крестный ход, Пасхальную утреню и Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста. Богослужебные песнопения исполнили хор храма Рождества Христова и детско-юношеский духовный хор «София». Под пение стихиры «Воскресение Твое, Христе Спасе» владыка возглавил крестный ход вокруг храма. За Пасхальной заутреней митрополит Никита раздал молящимся освящённые яйца — символ праздника, после чего огласил Огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху. Среди верующих, присутствовавших на богослужении, были начальник Управления общественных связей губернатора Красноярского края Роман Баринов и ктитор красноярских храмов Рождества Христова и великомученика Феодора Тирона Владимир Московченко. Митрополит Никита огласил пасхальное послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а по окончании Литургии обратился к собравшимся с архипастырским словом и поздравил всех с Пасхой Христовой. Владыка пожелал, чтобы свет Христова Воскресения никогда не оскудевал в сердцах верующих, и призвал всех хранить Господь.