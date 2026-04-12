В России разрабатывают новый перечень направлений подготовки студентов: что готовят

Обновленный перечень специальностей и направлений подготовки в вузах составят в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобрнауки.
В ведомстве рассказали, что при переходе на новую систему высшего образования будет разработан новый перечень специальностей, а также направлений подготовки и научных специальностей. Он будет учитывать результаты реализации пилотного проекта, направленного на изменение уровней профессионального образования.
В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что отечественной системе высшего образования необходимо уходить от четырехлетних программ подготовки технических специалистов и переходить на новую модель.
Ранее KP.RU также писал о возможности ускоренного перехода от многими критикуемой Болонской системы образования к новой и более эффективной системе.