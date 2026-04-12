Где в России снега по колено: синоптик назвала самые «зимние» регионы страны

Самыми заснеженными регионами России остаются север и Дальний Восток, где высота покрова местами достигает почти двух метров. Об этом заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с ТАСС.
По ее словам, снежный покров до сих пор сохраняется во многих частях страны. В частности, на Кольском полуострове и в Мурманской области высота снега достигает 40 сантиметров, в Коми — до 30 сантиметров. При этом на Чукотке сугробы могут достигать 70 сантиметров.
«Снег у нас еще лежит на Кольском полуострове. Здесь до 10−30 см, до 40 см в Мурманской области. На востоке Приволжского федерального округа снег остается местами в Кировской области — до 7−20 см, в Удмуртии местами до 10 см, в Пермском крае до 11−18 см, в Коми снег до 18−30 см», — сказала Макарова.
Синоптик отметила, что значительная часть азиатской территории России также остается под снегом. В Иркутской области высота покрова на севере достигает полуметра. В Якутии фиксируется от 30 до 60 сантиметров, аналогичная ситуация наблюдается в Магаданской области и на Чукотке.
Отдельно Макарова выделила Камчатку, где из-за сложного рельефа наблюдается сильный разброс показателей. На юге региона снег уже сошел, однако в ряде населенных пунктов его высота достигает 180 сантиметров.
Тем временем синоптик Михаил Леус высказался о ситуации со снегом в Москве и Подмосковье. Он заявил, что там устойчивый снежный покров уже сошел. Более того, с большой долей вероятности он больше не сформируется как минимум до следующего сезона.