РПЦ предупредила нижегородцев о фейковых крестных ходах

Русская православная церковь обратилась к жителям Нижнего Новгорода с важным предупреждением: в соцсетях появились анонсы якобы пасхальных крестных ходов, которые на деле могут оказаться политическими акциями.
По информации Московского патриархата, такие мероприятия анонсируют в разных городах России, включая Нижний Новгород.
Церковь призывает нижегородцев быть бдительными и не участвовать в сомнительных акциях, прикрывающихся религиозной тематикой. Настоящие пасхальные крестные ходы проходят исключительно под эгидой РПЦ и в строгом соответствии с церковными традициями.