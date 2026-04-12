В подмосковном Орехово-Зуеве к осени обновят Октябрьскую площадь

Вместо старого фонтана там установят шесть современных.

Благоустройство Октябрьской площади в городе Орехово-Зуево Московской области завершится к осени. Работы проведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Руслан Заголовацкий.

«Ставим перед собой задачу не просто “освежить” площадь, а сделать ее современной, при этом сохранив исторический нарратив», — подчеркнул Заголовацкий.

По его словам, вместо старого фонтана установят шесть современных. Также на территории заменят все твердые покрытия, при этом сохранят старую брусчатку. Кроме того, специалисты обновят освещение и коммуникации, проведут озеленение, но сохранят старые ели. Кроме того, на площади установят камеры системы «Безопасный регион», поставят новые лавочки, урны и малые архитектурные формы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.