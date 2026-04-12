В Казахстане усиливают контроль за трудовыми договорами ГПХ

В центре обсуждения — регулирование трудовых отношений, обновление нормативной базы и подготовка к крупным международным мероприятиям в сфере охраны труда, передает DKNews.kz.
Председательство в рабочей группе передано работодателям
По итогам заседания участники единогласно приняли решение о передаче председательства в рабочей группе до конца года Национальной конфедерации работодателей Республики Казахстан «PARYZ».
Это решение, как отмечается, направлено на усиление баланса интересов между государством, работодателями и работниками в рамках социального партнерства.
ГПХ-договоры и защита трудовых прав
Одной из ключевых тем встречи стали новые подходы к договорам гражданско-правового характера.
Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев сообщил о законодательных изменениях, которые позволяют более четко разграничивать ГПХ-договоры и трудовые отношения.
Основные цели нововведений:
- исключение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами
- усиление защиты прав работников
- повышение прозрачности трудовых практик.
Обновление работы Республиканской трехсторонней комиссии
Участники заседания обсудили необходимость пересмотра Положения о РТК. По их мнению, документ требует обновления для повышения эффективности взаимодействия социальных партнеров.
Среди предложений:
- совершенствование механизмов принятия решений
- расширение участия государственных органов
- усиление межведомственной координации по системным вопросам.
Отмечается, что часть обсуждаемых тем выходит за рамки одного ведомства и требует комплексного подхода.
Подготовка к KIOSH-2026
Отдельным блоком рассмотрена подготовка к Международной конференции и выставке по охране труда KIOSH-2026, которая пройдет
Ожидается:
- участие делегаций из 8 стран порядка 90 компаний-участников
- обсуждение современных решений в сфере промышленной безопасности.
Главной темой мероприятия станет цифровая трансформация и внедрение технологий искусственного интеллекта в сферу охраны труда.
Диалог социальных партнеров продолжается.
В завершение заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему открытому диалогу и совместной работе над инициативами, выдвинутыми на площадке РТК. Основной акцент — на балансе интересов работников, работодателей и государства, а также на повышении эффективности регулирования трудовой сферы.