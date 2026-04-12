В Казахстане усиливают контроль за трудовыми договорами ГПХ

В Казахстане прошло заседание рабочей группы Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений.

Источник: DKNews.kz

В центре обсуждения — регулирование трудовых отношений, обновление нормативной базы и подготовка к крупным международным мероприятиям в сфере охраны труда, передает DKNews.kz.

Председательство в рабочей группе передано работодателям

По итогам заседания участники единогласно приняли решение о передаче председательства в рабочей группе до конца года Национальной конфедерации работодателей Республики Казахстан «PARYZ».

Это решение, как отмечается, направлено на усиление баланса интересов между государством, работодателями и работниками в рамках социального партнерства.

ГПХ-договоры и защита трудовых прав

Одной из ключевых тем встречи стали новые подходы к договорам гражданско-правового характера.

Министр труда и социальной защиты населения РК Аскарбек Ертаев сообщил о законодательных изменениях, которые позволяют более четко разграничивать ГПХ-договоры и трудовые отношения.

Основные цели нововведений:

  • исключение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами
  • усиление защиты прав работников
  • повышение прозрачности трудовых практик.

Обновление работы Республиканской трехсторонней комиссии

Участники заседания обсудили необходимость пересмотра Положения о РТК. По их мнению, документ требует обновления для повышения эффективности взаимодействия социальных партнеров.

Среди предложений:

  • совершенствование механизмов принятия решений
  • расширение участия государственных органов
  • усиление межведомственной координации по системным вопросам.

Отмечается, что часть обсуждаемых тем выходит за рамки одного ведомства и требует комплексного подхода.

Подготовка к KIOSH-2026

Отдельным блоком рассмотрена подготовка к Международной конференции и выставке по охране труда KIOSH-2026, которая пройдет 28—30 апреля.

Ожидается:

  • участие делегаций из 8 стран порядка 90 компаний-участников
  • обсуждение современных решений в сфере промышленной безопасности.

Главной темой мероприятия станет цифровая трансформация и внедрение технологий искусственного интеллекта в сферу охраны труда.

Диалог социальных партнеров продолжается.

В завершение заседания стороны подтвердили готовность к дальнейшему открытому диалогу и совместной работе над инициативами, выдвинутыми на площадке РТК. Основной акцент — на балансе интересов работников, работодателей и государства, а также на повышении эффективности регулирования трудовой сферы.