Московская компания выпустила новую линейку ортопедической обуви

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», компания «Ортомода», выпустил новую линейку ортопедической обуви для людей с сахарным диабетом, лимфостазом и акромегалией. Расширение ассортимента продукции отвечает задачам национального проекта «Средства производства и автоматизации», сообщил руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
Новая линейка предназначена для профилактики диабетических осложнений. Как пояснила генеральный директор компании Наталия Волкова, конструкция обуви минимизирует давление и трение на стопу. Подошва с перекатом равномерно распределяет нагрузку, а носочная часть приподнята на 15 мм, что снижает усилия при ходьбе. Для внутренней отделки используется микрофибра, а отсутствие швов исключает риск потертостей. Для модели также разработана специальная колодка, создающая дополнительный внутренний объем.
«В медицинском кластере ОЭЗ Москвы разрабатывают и выпускают инновационную продукцию, востребованную в России и за рубежом. Налоговые льготы и преференции, которые предоставляются по поручению Сергея Собянина, позволяют компаниям вести интеллектуальную деятельность и инвестировать в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Например, производитель ортопедической обуви имеет восемь патентов на свои изделия», — подчеркнул Максим Ликсутов.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.