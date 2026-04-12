Губернатор Бочаров встретил Пасху с сотнями волгоградцев в соборе Александра Невского

Напомним, собор Александра Невского в Волгограде был возрожден на народные пожертвования. Он строился пять лет и был освящен в сентябре 2021 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Событие стало одним из ключевых в праздновании 800-летия со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.