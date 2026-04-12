Новосибирцы обсуждают идею повысить МРОТ до 60 тысяч

Инициативу предложили в Госдуме РФ.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы обсуждают идею повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 60 тысяч рублей. Такую идею предложили депутаты Госдумы РФ, сообщил kp.ru.

— Необходимо поднять минимально допустимую зарплату хотя бы до 60 тысяч рублей, — заявил глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Напомним, с 1 января 2026 года в России минимальная оплата труда увеличилась и составила 27 093 рубля. По данным «Новосибирскстата» средняя реальная зарплата в Новосибирской области превысила 88,2 тысячи рублей.

Аналитики сервиса по поиску вакансий «hh.ru» подсчитали, что лидерами по уровню зарплат стали сварщики. Медиана зарплатного предложения для них достигла 277,8 тысячи рублей.