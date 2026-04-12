Сергей Кравчук поздравил хабаровчан с Пасхой

В этот день тысячи хабаровчан собрались в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, чтобы разделить общую радость.

В Хабаровске мэр Сергей Кравчук и губернатор Дмитрий Демешин приняли участие в пасхальном богослужении в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Праздничную службу — полунощницу, Крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию — возглавил митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий.

Пасха остаётся главным праздником для православных христиан. Она символизирует победу жизни над смертью и несёт надежду, возрождение и безграничную любовь. В этот день тысячи хабаровчан собрались в соборе, чтобы разделить общую радость.

«От всего сердца поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением — праздником надежды, возрождения и безграничной любви! Пусть благодатный свет Воскресения Христова озарит ваши дома, наполнит души покоем и радостью, укрепит в добрых начинаниях», — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что именно доброта, милосердие и любовь помогают людям поддерживать друг друга в непростые времена и строить общее будущее. Мэр пожелал, чтобы в каждом доме царили мир и согласие, а каждый новый день приносил добрые вести.

После богослужения Сергей Кравчук также примет участие в открытии первого Пасхального фестиваля, который пройдёт на площади Славы у Спасо-Преображенского собора.