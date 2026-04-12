Заморозки и сильный ветер обещают синоптики в Волгоградской области 13 апреля

На новой неделе жителей Волгоградской области ожидают заморозки и сильный ветер, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Специалисты Волгоградского ЦГМС рассказали, что вместе с этим волгоградцам испортят настроение кратковременные, но обильные дожди.
В понедельник, 13 апреля, днем и утром в регионе ожидаются осадки. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман, который может затруднить видимость на дорогах. Порывы ветра местами достигнут 15−20 м/с, что сделает погоду довольно прохладной и ветреной. Однако днем температура воздуха поднимется до комфортных +14º, давая временную передышку от весенней прохлады.
14 апреля в отдельных районах ночью и утром ожидаются сильные дожди. Ветер не ослабнет: местами его порывы составят 15−20 м/с. Днем температура воздуха опустится до 9−14º, что будет ощутимо холоднее, чем в понедельник.
Особенно внимательными стоит быть жителям отдельных районов области, где ожидаются заморозки. Температура воздуха и на поверхности почвы опустится до −1…-3º.