Митрополит Георгий провел пасхальное богослужение в Нижнем Новгороде

Пасхальное богослужение прошло в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной митрополии.
Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил череду богослужений: Пасхальную полунощницу, крестный ход, утреню и Божественную литургию. В этом году Евангелие прозвучало на 22 языках.
На богослужении присутствовали губернатор Глеб Никитин, мэр Юрий Шалабаев, а также представители образовательных учреждений, сотрудники ведомств. Кроме того, на нем побывали иностранные блогеры, которые прибыли в столицу ПФО в рамках пасхального блог-тура. Его организовало агентство «ОКА».
После богослужения митрополит совершил освящение артоса. Также всем прихожанам раздали пасхальные яйца и подарки.