Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Митрополит Георгий провел пасхальное богослужение в Нижнем Новгороде

Оно прошло в Александро-Невском кафедральном соборе.

Источник: Живем в Нижнем

Пасхальное богослужение прошло в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода 12 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе региональной митрополии.

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий возглавил череду богослужений: Пасхальную полунощницу, крестный ход, утреню и Божественную литургию. В этом году Евангелие прозвучало на 22 языках.

На богослужении присутствовали губернатор Глеб Никитин, мэр Юрий Шалабаев, а также представители образовательных учреждений, сотрудники ведомств. Кроме того, на нем побывали иностранные блогеры, которые прибыли в столицу ПФО в рамках пасхального блог-тура. Его организовало агентство «ОКА».

После богослужения митрополит совершил освящение артоса. Также всем прихожанам раздали пасхальные яйца и подарки.