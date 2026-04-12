Петербуржцы начали чаще выбирать натуральные красители для яиц

В Санкт-Петербурге изменился спрос на главные пасхальные продукты. Так, спрос на яйца вырос в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
— Самыми популярными стали яйца категории С0. Кроме этого, вырос спрос на перепелиные яйца (плюс 10 процентов). Аналитики связывают такую динамику трендом на креативное окрашивание яиц перепелки для пасхального стола, — говорится в исследовании, результаты которого публикует «Петербургский дневник».
При этом 67 процентов опрошенных красят яйца натуральными красителями, еще 38 процентов используют пищевые составы, а 17 процентов вообще отказались от этой традиции.
Уточняется, что спрос на куличи с начинками вырос на 16 процентов. Самыми популярными вкусами в городе оказались фисташка и миндаль.
На Пасху принято красить яйца, и многие люди используют для этого пищевые красители. Однако такой способ декорирования может вызвать аллергическую реакцию и даже отравление. Как понять, что проблемы со здоровьем спровоцировал именно краситель для яиц, «Вечерняя Москва» узнала у специалиста.
Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии, священник Владислав Береговой рассказал, что скорлупу от пасхальных яиц и крошки от кулича можно выбрасывать. Он отметил, что они не являются святыней.