Адвокат сказала, может ли наниматель лишить белорусов 13-й зарплаты

Адвокат, заведующая юридической консультацией Добрушского района Виктория Романчикова сказала, может ли наниматель лишить белорусов 13-й зарплаты. Подробности приводит Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.
— На законодательном уровне такой термин не определен, — заметила специалист.
По словам Виктории Романчиковой, с точки зрения законодательства о труде годовая премия, или так называемая 13-я зарплата относится к поощрениям за работу. Согласно статье 196 Трудового кодекса наниматель может поощрять сотрудников. Виды поощрений определяют или же коллективным договором, или соглашением, или правилами внутреннего трудового распорядка, или же другими локальными документами. Там же прописывается, за что сотрудников могут лишить данной выплаты.
— Таким образом, условия назначения и выплаты 13-й зарплаты определяются каждым нанимателем самостоятельно. Они могут касаться как всех, так и отдельных работников, — уточнила адвокат.
И отметила, что данная выплата не является обязательной. Однако, вопрос, связанный с причинами для лишения 13-й зарплаты, белорусам следует уточнять по месту работы.
