Адвокат сказала, может ли наниматель лишить белорусов 13-й зарплаты

По словам Виктории Романчиковой, с точки зрения законодательства о труде годовая премия, или так называемая 13-я зарплата относится к поощрениям за работу. Согласно статье 196 Трудового кодекса наниматель может поощрять сотрудников. Виды поощрений определяют или же коллективным договором, или соглашением, или правилами внутреннего трудового распорядка, или же другими локальными документами. Там же прописывается, за что сотрудников могут лишить данной выплаты.