В Тверской области прошла образовательная смена «МедиаКаникулы»

Образовательная смена «МедиаКаникулы» прошла с 7 по 9 апреля в Тверской области в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
Участниками стали более 110 человек в возрасте 14−20 лет. В течение трех дней они работали в формате команд, объединенных по направлениям дизайн, фото, видеопроизводство, подкастинг, радиовещание и цифровые коммуникации. В ходе совместной работы команды распределяли роли, разрабатывали идеи и создавали медиапродукты.
Образовательная программа смены включала серию мастер-классов и практических занятий по сценарному и ораторскому мастерству, видеопроизводству, графическому дизайну и другим направлениям. Завершающим этапом смены стали презентации медиапродуктов, отражающих как тематику смены, так и актуальные молодежные инициативы региона.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.