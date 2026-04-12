В Биробиджане полицейские провели беседу для студентов техникума

В Биробиджане сотрудники полиции провели профилактическую беседу для студентов политехнического техникума. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Перед учащимися выступили заместитель командира взвода патрульно-постовой службы МО МВД России «Биробиджанский» старший лейтенант полиции Вячеслав Ростовцев и старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Татьяна Головина.
Студентам разъяснили, с какого возраста наступает ответственность за правонарушения, объяснили разницу между уголовными преступлениями и административными проступками. Сотрудники полиции привели примеры из профессиональной деятельности.
Татьяна Головина напомнила о рисках в сети интернет. Она отметила, что мошенники активно предлагают молодежи легкий заработок, вовлекая ее в преступную деятельность. Вячеслав Ростовцев обратил внимание студентов на меры предосторожности: «Не оставляйте телефоны, велосипеды, самокаты и деньги без присмотра, всегда соблюдайте правила поведения в общественных местах и дома, чтобы избежать несчастных случаев. Не доверяйте незнакомцам, особенно если они предлагают подозрительные сделки или просят о помощи в необычных ситуациях. В случае опасности или подозрительных обстоятельств немедленно обращайтесь к взрослым или звоните в полицию по номеру 102».
В рамках всероссийской операции «Чистое поколение» полицейские также рассказали о вреде алкоголя, табака и наркотиков.
