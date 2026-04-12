В Москве заметили редких перелетных птиц

В московских парках заметили зарянок, дубоносов, лысуху и чомгу.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Зарянок, дубоносов, певчих дроздов и другие виды перелетных птиц, включая занесенных в Красную книгу столицы, уже можно встретить на зеленых территориях Москвы, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

«В парках и природных зонах уже можно встретить зарянку, дубоноса, певчего дрозда и виды, занесенные в Красную книгу столицы», — говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте, возвращение редких птиц свидетельствует о благоприятной экологической обстановке в мегаполисе. Биологи рекомендуют наблюдать за пернатыми на расстоянии и не приближаться к их гнездам в период гнездования.