Губернатор Волгоградской области встретил Пасху в храме Александра Невского

В Волгоградской области в ночь на 12 апреля 2026 года тысячи верующих собрались в православных храмах, чтобы встретить Светлое Христово Воскресение. Губернатор Андрей Бочаров присоединился к праздничному богослужению в кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского, где поставил свечи, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Пасхальные службы прошли по всему региону, объединив множество людей в этот светлый день. В главном храме Волгограда — соборе Александра Невского — праздничную литургию возглавил митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Жители Волгоградской области вместе с главой региона разделили радость одного из самых значимых событий в православном календаре.