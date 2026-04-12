Космонавт Кононенко: При нынешних нормах подвиг Гагарина был бы невозможен

Напомним, ровно 65 лет назад, 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» выполнил первый в истории орбитальный космический полёт, продлившийся 108 минут. Перед стартом вероятность успеха оценивалась как 50 на 50 — слишком много систем работало впервые, и надёжных средств спасения тогда ещё не существовало. При спуске с орбиты случилась нештатная ситуация: спускаемый аппарат и приборный отсек разделились не вовремя, из-за чего корабль начало сильно вращать. Тем не менее на высоте около 7 км Гагарин штатно катапультировался и благополучно приземлился на парашюте.