Воронежским волонтерам передали двух травмированных зайчат

В Центре помощи диким животным «Сердце леса» — снова ушастое пополнение. На этот раз в добрые руки волонтеров попали сразу два зайчонка. Пока один борется с последствиями голодного одиночества, второй восстанавливается после стычки с пернатым агрессором. Оба малыша сейчас под пристальным присмотром добровольцев. Об этом администраторы сообщества «Сердце леса» рассказали 10 апреля.