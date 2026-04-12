Воронежским волонтерам передали двух травмированных зайчат

В Центре помощи диким животным «Сердце леса» — снова ушастое пополнение. На этот раз в добрые руки волонтеров попали сразу два зайчонка. Пока один борется с последствиями голодного одиночества, второй восстанавливается после стычки с пернатым агрессором. Оба малыша сейчас под пристальным присмотром добровольцев. Об этом администраторы сообщества «Сердце леса» рассказали 10 апреля.
Первый ушастый приехал из села Отрадное. Малыша нашли еще неделю назад, но путь до специалистов занял время. У зайчонка диагностировали отставание в развитии и критический недобор веса.
Второй подопечный — совсем крошечный новорожденный из парка Оптимистов. По словам волонтеров, на беззащитного малыша напала сорока. Птица успела нанести травму головы, прежде чем вмешались люди.
Кстати, 25 марта волонтеры тоже приняли необычных найденышей — новорожденных зайчат-русаков, чей первый дом оказался прямо под грохочущими поездами. Малышам было всего около двух суток от роду, их нашел рабочий во время ремонта железнодорожных путей в области.