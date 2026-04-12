Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Беларусь

Православные христиане отмечают 12 апреля большой праздник — Светлое Христово Воскресенье.
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме в субботу, далее святыню доставили в Москву, а оттуда уже привезли в белорусскую столицу.
Представители епархий Белорусской православной церкви зажгут свои светильники в Свято-Духовом кафедральном соборе и передадут частицу прихожанам.
Как рассказывал в интервью Sputnik глава Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Вениамин, в 2026-м путь Благодатного огня в Минск был осложнен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее его привозили в белорусскую столицу прямым рейсом, сейчас же огонь сначала доставили в Россию и только потом — в Беларусь.
Как ранее сообщал председатель синодального паломнического отдела Белорусской православной церкви протоиерей Александр Ширитон, делегация БПЦ зажжет от него лампады и в специальном ковчеге доставит в Беларусь.
Благодатный огонь был явлен как символ Воскресения Христова и живое свидетельство непрерывности христианской веры, сохраняемой на протяжении веков.