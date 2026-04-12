Благодатный огонь из Иерусалима доставили в Беларусь

Как рассказывал в интервью Sputnik глава Белорусской православной церкви, митрополит Минский и Заславский Вениамин, в 2026-м путь Благодатного огня в Минск был осложнен из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Ранее его привозили в белорусскую столицу прямым рейсом, сейчас же огонь сначала доставили в Россию и только потом — в Беларусь.