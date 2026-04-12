Сотрудники липецкого центра скорой помощи провели занятие в школе № 46

Интерактивное занятие для учеников школы № 46 в Липецке организовали сотрудники центра скорой помощи и медицины катастроф. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная», сообщили в центре общественного здоровья и медицинской профилактики Липецкой области.
Для учеников 9−11 классов провели профориентационный мастер-класс. Им показали медицинское оборудование реанимобиля, рассказали о профессии фельдшера скорой помощи и дали возможность увидеть работу службы изнутри. Для пятиклассников организовали интерактивный урок безопасности. Они повторили правила дорожного движения, алгоритм безопасного перехода пешеходных переходов, а также разобрали типичные ошибки и «ловушки» на дороге.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.