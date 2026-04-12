Посадка по биометрии на поезд в Москву стала доступна нижегородцам

Нижегородцы могут воспользоваться сервисом «Мигом» при посадке на поезд в Москву. Он позволяет сесть на «Ласточку» без предъявления документов — по биометрии. Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Национальные проекты».
Сервис запущен в пилотном режиме на станциях в Москве и Нижнем Новгороде, а также на направлениях Москва — Кострома, Москва — Иваново.
Для посадки без предъявления документов требуется подтвержденная биометрия. Зарегистрировать ее можно в уполномоченном банке или с помощью выездной регистрации. Затем потребуется предоставить согласие на обработку данных.
Даже при наличии биометрии пассажир всегда может выбрать, как именно удостоверить личность.
