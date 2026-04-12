В Петербурге сокращают число железнодорожных переездов

В Петербурге отмечается сокращение числа неиспользуемых железнодорожных переездов. Об этом пишут СМИ.
По данным издания spbvedomosti.ru, в первой четверти XXI века те переезды, которые либо мало используются, либо совсем неактивны, убрали с Челябинской, Чугунной, Кременчугской, Мельничной и Арсенальной улиц, Рябовского Шоссе, Дизельного проезда и улицы Седова. А также с Дальневосточного и Кондратьевского проспектов, проспектов Нефтяной дороги, Большевиков и Обуховской Обороны.
Кроме того, переезды ликвидировали в Сестрорецке на Цемяночной улице и в Понтонном на Заводской. А в Невском районе буквально в 2025 году убрали переезд на улице Бабушкина. Ранее через него составы ходили от станции Фарфоровская на территорию Пролетарского завода. Но предприятие примерно 15 лет им не пользовалось и часть маршрута оказалась расхищена криминальными элементами.
На месте убранных железнодорожных путей создали проезжую часть для обычного транспорта. В 2026 году власти планируют убрать два переезда в Московском районе. Обе ветки уже много лет не используются, а один из них даже упирается в жилой дом, построенный на месте рельсов в 2024 году.