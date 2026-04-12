Мечты vs реальность: Выяснилось, сколько на самом деле хотят получать пенсионеры в России

А ранее более 70% опрошенных заявили, что для комфортной жизни на пенсии им нужен доход свыше 75 тысяч рублей в месяц, хотя средняя страховая пенсия в стране составляет около 27 тысяч. Почти четверть согласны на 50−75 тысяч, 5% — на 25−50 тысяч. Свыше половины рассчитывают только на госпенсию, 24% — на разные источники, 10% — на сбережения, 6% — на инвестиции и аренду.