В Рязани завершился образовательный интенсив по основам предпринимательства

Программа охватила ключевые компетенции, необходимые для уверенного старта.

Источник: Национальные проекты России

Образовательная программа по основам предпринимательства прошла с 6 по 10 апреля в Рязани в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».

Программа охватила ключевые компетенции, необходимые для уверенного старта: разработку маркетинговых стратегий, выстраивание отношений с клиентами, управление финансами и привлечение инвестиций. Открыла мероприятие руководитель центра «Мой бизнес» Ольга Голева. Она поприветствовала участников и отметила важность знаний на любом этапе построения бизнеса.

Начальник отдела адресной материальной помощи управления соцзащиты Рязанской области Христина Федосова объяснила механизмы заключения соцконтрактов для старта своего дела, а самозанятая Наталья Перевезенцева рассказала о своем опыте в этой сфере. Совладелец рекламно-производственной компании «Системы» Андрей Мусинов поделился личным опытом преодоления трудностей. Кроме того, под руководством кандидата экономических наук Галины Локтеевой слушатели детально проработали портреты целевой аудитории и структуру бизнес-планов.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.