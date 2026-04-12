Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородка лишилась 62 тысяч рублей при покупке орхидей у мошенников

После перевода денег аферист перестал выходить на связь.

Источник: Живем в Нижнем

Лжепродавец орхидей выманил у 43-летней жительницы Нижнего Новгорода больше 62 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Женщина нашла в социальной сети выгодное предложение о продаже цветов и связалась с «продавцом». Сделку с мошенником она обговаривала с декабря 2025 года, а в начале марта 2026-го перевела ему 62 350 рублей. Цветы женщина так не получила, поэтому обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что пенсионерка из Арзамаса лишилась 3 млн при переводе денег на «безопасный счет».