Нижегородка лишилась 62 тысяч рублей при покупке орхидей у мошенников

Лжепродавец орхидей выманил у 43-летней жительницы Нижнего Новгорода больше 62 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Женщина нашла в социальной сети выгодное предложение о продаже цветов и связалась с «продавцом». Сделку с мошенником она обговаривала с декабря 2025 года, а в начале марта 2026-го перевела ему 62 350 рублей. Цветы женщина так не получила, поэтому обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
