Как кумыс и конина покоряли звездные дали

Полет в космос с национальным колоритом
Идея создания космического питания с использованием этих ингредиентов пришла в тот момент, когда в полет на МКС собирался казахстанский космонавт Айдын Аимбетов. Специалисты академии решили, что раз на орбиту летит казах, его нужно обеспечить знакомым ему питанием, так как он, как и любой другой человек, привязан к национальной кухне.
Также необходимо было выяснить, насколько национальная кухня обеспечит потребность организма в условиях космического полета не только космонавтам-казахам, но и космонавтам других национальностей.
Как все было
Сотрудники Академии проделали колоссальную работу, прежде чем продукт оказался в космосе. Над его разработкой кропотливо трудилась вся академия, взяв за основу исследования, которые проводились здесь на протяжении многих лет.
Естественно, не обошлось и без испытаний на животных. При проведении экспериментов контрольную группу испытуемых помещали в клетку, специально моделировали факторы космического полета и в течение 30−60 дней подавали воду и пищу. По истечении этого срока их усыпляли и оценивали биохимические и иммунологические показатели в крови.
Параллельно с контрольной группой ученые «вели» и дополнительную группу животных, которые также питались продуктами, которые впоследствии планировалось отправить на борт МКС.
Эти продукты содержали целый ряд биологически активных ингредиентов, повышающих антиоксидантный статус, иммунитет животных, и мы уже смотрели по целому ряду биохимических показателей их влияние. Таким образом специалисты отрабатывали рецептуру космических продуктов.
После этого ученые уже вырабатывали рабочую рецептуру, оформляли нормативные документы, оценивали качество и безопасность продуктов и уже дальше продукты направлялись на Бирюлевский опытно-экспериментальный завод, где фасовались в штатную тару, и где комиссия, которая занималась приемкой этих продуктов, их отправляла уже на Байконур.
Природа не ошибается
Доскональные исследования конского мяса и кобыльего молока, проведенные в Казахской академии питания под руководством академика Торегельды Шарманова, подтвердили его предположения о том, что выбранная основа для космической еды как нельзя лучше подходит для поддержания здоровья и сил космонавтов в условиях космической среды — гораздо более агрессивной, чем земная.
Особое внимание при создании космического питания было отведено нормативной базе: стандартам, рецептуре, оценке химического состава. Все это важно потому, что продукты космического питания должны иметь срок годности не менее двух лет на случай нештатных ситуаций. То есть они должны два года совершенно не изменять органолептику, вкусовые характеристики.
Кроме того, они должны быть безопасны по микробиологическим и токсикологическим показателям. Все это проверялось учеными Казахской академии питания и только после этого они смогли гарантировать, что именно такая композиция, такой рецептурный состав безопасен для полета в космос.
Все показатели — в норме
Тем не менее главную оценку вкусовым, питательным и полезным качествам космической еды, разработанной Казахской академией питания, должны были дать сами космонавты. Причем для начала сделать это нужно было в земных условиях.
Для этого им были направлены анкеты, в которых они должны были дать ответы на наиболее важные вопросы, связанные с действием продукта на организм, и охарактеризовать его органолептические показатели (исследование качества продукции с помощью органов чувств — зрения, обоняния, вкуса, осязания).
Снять пробу еще на Земле необходимо потому, что в условиях космического пространства вкусовые параметры любого продукта существенно изменяются: то, что может казаться здесь сладким, там может показаться совершенно нейтральным или даже невоспринимаемым.
И только после этого исследования, получив «добро» и все необходимые визы, космическое питание переупаковывалось в штатную тару и отправлялось на орбиту Земли.
В академии уже не производят космическую еду, при этом, специалисты уже не раз поднимали вопрос о создании в Казахстане небольшого завода по производству космического питания, аналогичного тому, что уже много лет функционирует в московском Бирюлево. Сейчас в основном он работает на коммерцию, то есть производит космические продукты питания по своей рецептуре и технологиям, после чего реализует продукцию широким массам населения.
Особый интерес к космическому питанию испытывают дети и молодежь. Как показывает практика, многие родители готовы часами выстаивать в очередях, чтобы преподнести своим чадам космический сюрприз, который воспринимается ими как еще один, хоть и маленький, шаг к мечте — попасть в число покорителей космоса.