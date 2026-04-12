Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске продают золотую монету «Бизон Баффало» за 450 тысяч рублей

Редкий инвестиционный экземпляр США 2009 года весом 31,1 грамма выставлен на онлайн-площадке, продавец рассматривает обмен на российские монеты.

На популярном сайте объявлений в Новосибирске появилось предложение о продаже золотой монеты «Бизон Баффало» (Buffalo) стоимостью 450 тысяч рублей.

Монета была отчеканена в Соединённых Штатах в 2009 году из золота 999,9 пробы, её вес составляет 31,1 грамма, а номинал — 50 долларов США. Продавец также готов обменять монету на российские инвестиционные монеты «Сеятель» и «Георгий Победоносец» в отличном состоянии с возможной доплатой.

На лицевой стороне монеты изображён профиль индейца, на оборотной — американский бизон, что и дало ей неофициальное название. Указанный грейд PF70 означает идеальную сохранность без видимых дефектов.

«Бизон Баффало» — первая инвестиционная золотая монета США, выполненная из золота высшей пробы. Объявление опубликовано 11 апреля.

