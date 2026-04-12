В Новосибирске продают золотую монету «Бизон Баффало» за 450 тысяч рублей

На популярном сайте объявлений в Новосибирске появилось предложение о продаже золотой монеты «Бизон Баффало» (Buffalo) стоимостью 450 тысяч рублей.
Монета была отчеканена в Соединённых Штатах в 2009 году из золота 999,9 пробы, её вес составляет 31,1 грамма, а номинал — 50 долларов США. Продавец также готов обменять монету на российские инвестиционные монеты «Сеятель» и «Георгий Победоносец» в отличном состоянии с возможной доплатой.
На лицевой стороне монеты изображён профиль индейца, на оборотной — американский бизон, что и дало ей неофициальное название. Указанный грейд PF70 означает идеальную сохранность без видимых дефектов.
«Бизон Баффало» — первая инвестиционная золотая монета США, выполненная из золота высшей пробы. Объявление опубликовано 11 апреля.