Российская космонавтика укрепляет лидирующие позиции, заявил Мишустин

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции, последовательно реализуются стратегические проекты, заявил премьер России Михаил Мишустин в поздравлении работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики.
Официальная телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
«Несмотря на беспрецедентные вызовы, российская космонавтика продолжает укреплять лидирующие позиции. Последовательно реализуются стратегические проекты, направленные на укрепление технологического суверенитета, обороноспособности и национальной безопасности, прежде всего по масштабированию орбитальной группировки», — говорится в телеграмме.
Премьер отметил, что проведен запуск спутников для сервиса связи с глобальным покрытием, а также радиолокационного спутника дистанционного зондирования Земли нового поколения, полученные от биоспутника «Бион-М» результаты уже помогают при подготовке будущих пилотируемых экспедиций в дальний космос, успешно завершены испытания двигателя для ракеты «Союз-5» и модернизация стартового комплекса для тяжелых ракет-носителей «Ангара» на космодроме Восточный.
«Все эти достижения стали возможными благодаря слаженной работе многих тысяч высококвалифицированных сотрудников: инженеров, исследователей, конструкторов, испытателей и космонавтов. Ваши преданность делу, компетентность и целеустремленность позволяют отрасли уверенно развиваться», — подчеркнул Мишустин.
Глава правительства добавил, что работники отрасли ежедневно решают сложнейшие задачи, внедряют самые современные технологии, включая системы ИИ, и вносят неоценимый вклад в становление российской ракетно-космической индустрии.
«Особые слова благодарности ветеранам, чей пример вдохновляет новые поколения специалистов. Желаю дальнейших профессиональных успехов на благо Отечества, крепкого здоровья и всего наилучшего вам и вашим близким», — заключил Мишустин.