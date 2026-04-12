Более 50 ветеранов ВОВ из Красноярского края получат выплаты ко Дню Победы

В апреле 53 ветерана Великой Отечественной войны из Красноярского края получат выплату в честь празднования 81-й годовщины Победы. Ее размер составит 10 тысяч рублей, эти средства будут перечислены автоматически вместе с пенсией, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Красноярскому краю. Выплата полагается: участникам, инвалидам Великой Отечественной войны, которые во время войны несли службу в действующей армии или получили инвалидность в результате ранения, контузии, увечья или заболевания в районах боевых действий; ветеранам ВОВ за участие в боевых операциях, выполнение спецзаданий в воинских частях действующей армии и в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по некоторым другим основаниям. В пресс-службе отделения Социального фонда России по Красноярскому краю отметили, что через банки выплату зачислят не позднее 15 и 21 апреля. Почта — с 3 по 25 апреля по графику отделений.