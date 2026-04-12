В почтовое обращение вышла марка иркутского художника Александра Муравьёва

В почтовое обращение вышла новая марка из серии «Современное искусство России», посвящённая творчеству народного художника РФ из Иркутска Александра Муравьёва. На почтовой миниатюре изображена картина «Осень» 2000 года. Тираж марки составил 51 тысячу экземпляров, номинал — 80 рублей.
— Такие инициативы помогают популяризировать отечественное искусство: марки с картинами доходят до самых отдалённых уголков страны, позволяя людям прикоснуться к культуре через обычные письма и конверты, — сказал директор УФПС Иркутской области Руслан Полетаев.
Александр Муравьёв много лет возглавлял Иркутское отделение Союза художников России и был главным художником детского журнала «Сибирячок». Творчество мастера представлено на более чем 100 выставках в России и за рубежом, а также на 20 его персональных экспозициях.