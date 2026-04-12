Больше 80 человек эвакуировали из сел Томской области из-за паводка

Подтопления произошли в ночь на 12 апреля. В селе Черная речка вода зашла в 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Из опасной зоны вывезли 73 человека. Вода также угрожает селу Тахтамышево. Там подтоплены восемь огородов, эвакуированы еще восемь человек. Для размещения жителей развернули пункт временного пребывания в Кисловке, рассчитанный на 120 человек. Сейчас там находятся 15 человек.