Больше 80 человек эвакуировали из сел Томской области из-за паводка

В Томской области из-за паводка эвакуировали более 80 человек. Об этом сообщили региональные власти.
Губернатор Томской области Владимир Мазур приехал в Чёрную Речку.
Подтопления произошли в ночь на 12 апреля. В селе Черная речка вода зашла в 25 жилых домов и 185 приусадебных участков. Из опасной зоны вывезли 73 человека. Вода также угрожает селу Тахтамышево. Там подтоплены восемь огородов, эвакуированы еще восемь человек. Для размещения жителей развернули пункт временного пребывания в Кисловке, рассчитанный на 120 человек. Сейчас там находятся 15 человек.
На месте работают сотрудники экстренных служб. Организовано круглосуточное дежурство, задействованы спасатели и гусеничная техника.
